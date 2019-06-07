Год цифровизации Кыргызстана. Чем могут похвастать чиновники?

Объявляя 2019-й Годом развития регионов и цифровизации Кыргызстана, Сооронбай Жээнбеков обещал создать современные институты государственного и муниципального управления, которые начнут работать по новым технологиям.

Совет безопасности утвердил концепцию цифровой трансформации на 2019-2023 годы, разработана дорожная карта с точными датами сдачи объектов.

24.kg решило проверить, чем уже могут похвастать чиновники и могут ли.

В светлое будущее

Президент обещал, что в первую очередь широкополосный интернет охватит весь Кыргызстан, благодаря чему можно будет получить наиболее эффективное, надежное и недорогое соединение страны с глобальными сетями и магистралями передачи данных.

Госорганы сосредоточили внимание на создании защищенной инфраструктуры сбора, обработки, хранения и анализа данных, бросили силы на строительство дата-центров. Ожидалось, что жители регионов получат доступ к новым возможностям развития бизнеса вне зависимости от места проживания. Через новые инструменты и интернет пойдет в гору межрегиональная и приграничная торговля.

Каждый фермер должен получить доступ к информации о состоянии рынков и прогнозных ценах на выращиваемую продукцию на целевых рынках сбыта через интернет-услуги. Сооронбай Жээнбеков

Через развитие электронных платежей и мобильного банкинга планируется увеличить уровень проникновения банковских услуг в регионах. Интернет поможет и развитию сельского туризма через широкое применение интернет-бронирования через социальные сети.

Сооронбай Жээнбеков поручил создать единую систему идентификации, единую систему электронных сообщений, единую систему цифровых платежей, систему электронного межведомственного взаимодействия «Тундук», портал и мобильное приложение электронных государственных услуг, государственный дата-центр.

Кроме того, республика должна уйти от справок в бумажном формате. Через развитие электронных платежей и мобильного банкинга увеличится уровень проникновения банковских услуг в регионах. Появилась надежда, что информационные технологии дойдут до школ и больниц, расчеты переведут в безналичную форму.

Да будет интернет, но не везде

Выступая на первом телекоммуникационном форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов» в Оше, где многие чиновники от нежелания проникаться духом цифровизации уснули, Сооронбай Жээнбеков отметил, что до 1 июня правительство должно завершить подключение оставшихся школ к интернету.

По данным Министерства образования, на 1 марта 2 тысячи 137 школ, или 86 процентов, подключены к интернету.

Сложности возникли с 35 школами в труднодоступных горных местностях, где есть проблемы с прокладкой волоконно-оптических и беспроводных линий связи.

За день до намеченного срока 24.kg поинтересовалось у Минобразования, подключены ли все школы ко Всемирной сети, но официального ответа получить не удалось.

Министерство образования переложило ответственность на Государственный комитет информационных технологий и связи и ОАО «Кыргызтелеком», якобы они отвечают за процесс.

Однако в дорожной карте, утвержденной Совбезом, указано, что основной исполнитель по интернетизации школ — Министерство образования и науки.

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Согласно тендеру, проведенному 16 октября 2018 года, Минобразования признало победителем на предоставление услуг доступа к интернету в общеобразовательных сельских школах ОАО «Кыргызтелеком». Договор действует до 31 декабря 2019 года.

В тендерную заявку включили 666 школ, 300 из которых должны были подключить к интернету до 31 декабря 2018 года, а остальные — не позже 1 июня.

Выяснилось, что Минобразования задолжало подрядчику 3 миллиона 305 тысяч 763 сома.

В феврале МОиН провело второй тендер на закупку услуг интернета. Победителем также признали Кыргызтелеком. Планируется подключить 741 школу. На сегодня только 454 из них получают связь, остальные учреждения ожидают своей очереди. До 10 июня Кыргызтелеком планирует завершить работы.

Не с первой попытки удалось запустить образовательный сайт ibilim, на который потратили $190 тысяч. То и дело журналисты и пользователи указывали чиновникам министерства на ошибки.

С 2017 года у кыргызстанцев появилась возможность встать в электронную очередь в детский сад. В феврале 2019-го по такой же схеме запустили электронную очередь в школы. Несмотря на небольшие нестыковки и жалобы, сервис работает.

Онлайн-медицина

К декабрю 2019 года должно быть завершено внедрение автоматизированной системы управления Бишкекской службы скорой помощи. Аналогичный проект начнет работать в Оше и Караколе только с 2020-го.

Каждому человеку, каждой семье должны быть доступны семейный врач и медсестра. Центры семейной медицины будут круглосуточно обслуживать население. Сооронбай Жээнбеков

Для этого планируется внедрить услуги онлайн-консультирования через интернет и телефон.

В Бишкеке в пилотном режиме проект заработает с июля.

Внедрение электронной карты пациента начнется только с 20 декабря 2021 года. К этой же дате полноценно должна заработать электронная запись на прием к врачу.

Портал services.med.kg доступен только в столичном ЦСМ № 8, но воспользоваться услугой невозможно.

Услуги за считаные секунды

Министерство юстиции до 1 июля должно внедрить проект «Электронный нотариат». Таково поручение президента Кыргызстана. Однако в Минюсте назначили другую дату запуска.

Разработка и внедрение «Электронного нотариата» направлены на создание таких условий, чтобы все действия нотариусов производились в электронном виде и предоставляли возможность в считаные секунды определять подлинность документов, действий нотариусов, обеспечить прозрачность деятельности частных и государственных нотариусов.

Система позволит снизить количество ошибок и преступлений при совершении сделок с движимым и недвижимым имуществом.

По данным Минюста, «Электронный нотариат» заработает в четвертом квартале 2019 года. В дорожной карте указана дата — 20 сентября.

До 1 октября появится «Единое окно» в рамках проекта АвтоЦОН при регистрации транспортных средств и водительского состава. Однако на какой стадии находится проект, выяснить не удалось.

Государственному агентству по архитектуре, строительству и жилью необходимо внедрить до 1 ноября «Единое окно» в сфере строительства и архитектуры. Оно уже начало работать. С апреля в него поступило 308 заявок на утверждение проектно-сметной документации, выдано 119 заключений, в работе находится 91 документ, на доработку возвращено 98.

Для полного внедрения «Единого окна» необходимо 27 миллионов сомов.

В рамках цифровой трансформации ПЭУ «Бишкекводоканал» совместно с Бишкекглавархитектурой уже перешло на новый электронный формат выдачи технических условий на подключение к городским сетям водопровода и канализации.

Иностранные граждане могут в онлайн-режиме подать электронное заявление на временную регистрацию в Кыргызстане. Процедура подачи заявки доступна на портале электронных услуг ГРС portal.srs.kg.

Половина 2019 года почти прошла, с цифровизацией, как мы видим, не все так оптимистично, как нам обещали. О том, что к концу года в Кыргызстане исключат бюрократические проволочки, тоже верится с трудом.

При обращении в госорганы все чиновники, как один, ссылались на то, что цифровизацией занимается Государственный комитет информационных технологий и связи. Дескать, с него и спрос.

Как рассказал 24.kg заместитель председателя ГКИТС Кубаныч Шатемиров, на 2019 год поставлены десять задач: подключить все госорганы к системе «Тундук», установить по всему Кыргызстану камеры фиксации нарушений ПДД в рамках проекта «Безопасный город», уйти от бумажных справок, запустить портал госуслуг и интегрировать его с системой электронных платежей, создать центр обмена данными Government-Cloud, портал открытых данных и госорган по персональным данным, а также внедрить систему идентификации мобильных устройств и обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных дорожной картой.

Все указанные в дорожной карте пункты обещают запустить к 2020-му. Похоже, и следующий год надо будет объявлять Годом развития регионов и цифровизации страны.