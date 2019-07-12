Абылгазиев и Мамин обсудили проблемы казахского бизнеса в Кыргызстане

Во время встречи в узком составе Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин обсуждали проблемы казахского бизнеса в Кыргызстане. Об этом сегодня на расширенном заседании кыргызско-казахстанского межправительственного совета сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«Мы обсудили и проблемные вопросы, которые есть. Я благодарен Мухаммедкалыю Дуйшекеевичу, что он сразу откликнулся и пообещал, что на следующей неделе пройдет ряд встреч с казахстанскими инвесторами для решения вопросов развития бизнеса в Кыргызстане», — сказал Аскар Мамин.

Он также обратил внимание на то, что Казахстан входит в тройку крупнейших инвесторов Кыргызстана. Объем накопленных инвестиций с 2005 года по 2017 год составил $670 миллионов. И соседняя республика готова и дальше развивать инвестиционное сотрудничество. Об этом премьер-министры двух стран говорили во время заседания в узком формате.

«Мы привезли с собой большую группу наших бизнесменов, которые готовы активно работать со своими коллегами из Кыргызстана. Ряд перспективных направлений инвестиционного сотрудничества уже определен. Я уверен, что мы найдем и предложим новые проекты для развития инвестиционного сотрудничества между нашими странами. В том числе речь идет о прямых инвестициях в экономику Кыргызстана. Ряд наших компаний активно работают и я уверен, что для дальнейшего расширения инвестиционного взаимодействия важно создавать благоприятные условия для бизнеса двух государств», — заключил Аскар Мамин.