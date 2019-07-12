Аскар Мамин: Кыргызстан всегда будет для нас стратегическим партнером

«Кыргызский народ всегда будет для нас братским, а Кыргызстан самым близким соседом и стратегическим партнером», — заявил сегодня премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на расширенном заседании кыргызско-казахстанского межправительственного совета.

По его словам, Кыргызстан для Казахстана — ближайший союзник, с которым нас объединяют общие историческое прошлое, культура, религия. Отношение между странами характеризуются высоким уровнем взаимодействия, основанного на доверии и взаимной поддержке.

«Сегодняшнее заседание проходит в преддверии ожидаемого осенью государственного визита в Кыргызстан президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Это хорошая возможность сверить часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, определить перспективные направления взаимодействия», — подчеркнул Аскар Мамин.