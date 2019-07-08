Президенту больше всего жалуются на правоохранительные органы

Большинство обращений к президенту (43,7 процента) относятся к деятельности правоохранительных органов. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, на имя президента в первом полугодии 2019 года поступило 8 тысяч 120 обращений граждан. Самое большое количество жалоб, претензий и предложений поступили от жителей Бишкека (38,9 процента), Чуйской (15,8 процента) и Джалал-Абадской (12,6 процента) областей.

За полгода 2,7 тысячи человек жаловались президенту на работу судов, прокуратуры, Министерства внутренних дел, Финансовой полиции, органов национальной безопасности, службы исполнения наказаний.

Еще 1,6 тысячи обращений касались вопросов, относящихся к компетенции исполнительной власти, 788 обращений — работы органов местной власти. Кроме того, 276 обращений касались вопросов госнаград, принятия гражданства, предоставления амнистии, которые относятся к полномочным правам президента, и 167 обращений — вопросов границ, государственной и национальной безопасности и внешней политики.

«С пожеланиями, письмами благодарности в адрес президента Кыргызстана обратились 30 граждан, с просьбой о подарках 59 детей, о личном приеме — 141 человек, предоставить автограф и фотографию главы государства — 12 граждан иностранных государств», — говорится в сообщении.