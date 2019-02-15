В январе 2019 года президенту больше всего жаловались на работу судебной системы

С 3 по 31 января 2019 года большинство обращений граждан в аппарат президента касалось работы судебных и правоохранительных органов. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, всего за месяц поступило 1 тысяча 284 обращения граждан. В том числе направлено 1 тысяча 51 письменное (электронное) обращение, 100 человек принято в общественных приемных и 89 человек обратились с жалобами по телефонам доверия.

414 человек, или 39,4 процента, пожаловались на работу судебных и правоохранительных органов.

Еще 303 обращения (28,8 процента) касались деятельности органов исполнительной власти и 116 обращений (11 процентов) — органов местного самоуправления. Кроме того, 46 обращений касались вопросов награждения, принятия гражданства и помилования, а 25 — обороны, границы, государственной и национальной безопасности.

Вместе с этим в адрес президента КР с благодарственными письмами и пожеланиями обратились 14 граждан, с просьбой о фотографии и автографе — 5 иностранных граждан, с просьбой о приглашении на президентскую елку и подарке — 45 детей и с просьбой о личном приеме — 35, к руководству аппарата президента — 13 граждан.

Больше всего жалоб президенту поступило от жителей Бишкека — 366 жалоб (34,8 процента).