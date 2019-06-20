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Власть
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (84)

Депутат не исключает, что имя Раисы Атамбаевой всплывет в деле Азиза Батукаева

Депутат Аида Исмаилова не исключает, что имя супруги экс-президента страны Раисы Атамбаевой всплывет в деле вора в законе Азиза Батукаева. Об этом она заявила на заседании Жогорку Кенеша.

Нардеп сказала, что ей приходилось сталкиваться с непотопляемыми подругами Раисы Атамбаевой. «Кудайбергенова, Султангазиева, Сагинбаева беспредельничали, занимая высокие должности. Не удивлюсь, если имя Раисы Атамбаевой всплывет в деле Азиза Батукаева», — отметила Аида Исмаилова.

Она рассказала, как ей звонил Фарид Ниязов и угрожал.

«Вы обвинили в трусости депутатов, но не видите, что творится рядом. 13 апреля 2018 года мне звонил Фарид Ниязов и требовал, чтобы я не вносила справку в комитет, иначе у эксперта будут проблемы. И они, проблемы, у нее были», — добавила Аида Исмаилова.
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