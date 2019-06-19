13:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Министерстве сельского хозяйства откроется отдел продвижения экспорта

В Министерстве сельского хозяйства откроется отдел продвижения экспорта. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Эркинбек Чодуев.

По его словам, новый отдел будет тесно сотрудничать с Министерством иностранных дел для открытия новых рынков.

«Усилим работу по продвижению отечественной продукции за границей. Отдел будет вести переговоры с иностранными предпринимателями, заинтересованными в экспорте кыргызской продукции. В отделе будут работать пять человек. 5 июля объявим конкурс на замещение вакансий», — сказал министр.

Минсельхоз, как и прежде, основными экспортерами рассматривает страны ЕАЭС, Узбекистан и Таджикистан.
Ссылка:
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Китай заинтересован в закупках молочной продукции и муки из Кыргызстана
Популярные новости
Политический коллапс Алмазбека Атамбаева Политический коллапс Алмазбека Атамбаева
Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева
Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева Осмонбек Артыкбаев дал показания против Алмазбека Атамбаева
Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев Председателем ГКНБ стал Орозбек Опумбаев
Бизнес
Акция от&nbsp;БТА Банка! Снижены процентные ставки на&nbsp;беззалоговые кредиты! Акция от БТА Банка! Снижены процентные ставки на беззалоговые кредиты!
150&nbsp;ТВ-каналов без тарелки и&nbsp;проводов: в&nbsp;дорогу или на&nbsp;отдых 150 ТВ-каналов без тарелки и проводов: в дорогу или на отдых
Престижные мобильные номера PLATINUM в&nbsp;два раза дешевле! Престижные мобильные номера PLATINUM в два раза дешевле!
MegaCom продолжает наращивать покрытие 4G-сети MegaCom продолжает наращивать покрытие 4G-сети