В Министерстве сельского хозяйства откроется отдел продвижения экспорта. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ведомства Эркинбек Чодуев.

По его словам, новый отдел будет тесно сотрудничать с Министерством иностранных дел для открытия новых рынков.

«Усилим работу по продвижению отечественной продукции за границей. Отдел будет вести переговоры с иностранными предпринимателями, заинтересованными в экспорте кыргызской продукции. В отделе будут работать пять человек. 5 июля объявим конкурс на замещение вакансий», — сказал министр.

Минсельхоз, как и прежде, основными экспортерами рассматривает страны ЕАЭС, Узбекистан и Таджикистан.