Китай заинтересован в закупках молочной продукции и муки из Кыргызстана

Китай заинтересовался кыргызской молочной продукцией и пшеничной мукой. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев.

По его словам, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина инвесторы проявили желание покупать молочную продукцию и пшеничную муку.

«Ждем китайских покупателей. Надо учитывать, что у КНР очень строгие требования к импортируемой продукции. Но уже составлен договор на экспорт 24 тысяч тонн дыни и 4,5 тонны черешни», — рассказал Эркинбек Чодуев.

Он отметил, что начался экспорт сырого мяса в Россию.