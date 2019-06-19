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Экономика

Китай заинтересован в закупках молочной продукции и муки из Кыргызстана

Китай заинтересовался кыргызской молочной продукцией и пшеничной мукой. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев.

По его словам, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина инвесторы проявили желание покупать молочную продукцию и пшеничную муку.

«Ждем китайских покупателей. Надо учитывать, что у КНР очень строгие требования к импортируемой продукции. Но уже составлен договор на экспорт 24 тысяч тонн дыни и 4,5 тонны черешни», — рассказал Эркинбек Чодуев.

Он отметил, что начался экспорт сырого мяса в Россию.
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