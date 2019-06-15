Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Душанбе

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Душанбе для участия в работе пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, поездка займет один день. Отмечается, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии — международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Идея о созыве Совещания была впервые представлена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года. Первый саммит СВМДА прошел в 2002-м.