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Власть

Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Душанбе

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Душанбе для участия в работе пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.  

По его данным, поездка займет один день. Отмечается, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии  международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Идея о созыве Совещания была впервые представлена президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 1992 года. Первый саммит СВМДА прошел в 2002-м.
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