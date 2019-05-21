Экс-президента Украины Петра Порошенко заподозрили в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало разбирательство по факту возможной государственной измены, совершенной экс-президентом Петром Порошенко. Об этом на Facebook заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, сообщило РИА Новости.

Как уточнили в Госбюро, речь о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли украинских ВМС прошли из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Заявление подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, недавно вернувшийся в Киев. По его словам, Петр Порошенко, находясь на посту главы государства, совершил государственную измену, когда попытался ввести в стране военное положение, для чего пожертвовал украинскими моряками и послал их в Керченский пролив.