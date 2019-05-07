Мораторий на добычу урана. Запрет предлагают ввести и на добычу тория

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают запретить все работы не только на урановых, но и на ториевых месторождениях. Об этом сегодня на общественных слушаниях заявил нардеп Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, в случае принятия законопроекта правительство должно отозвать все выданные лицензии на поиск и разведку урана. Предлагается запретить все работы как физическим, так и юридическим лицам.

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«Кабмин принял временные меры до работы комиссии, ЖК принял постановление и дал поручение правительству, чтобы уран не добывали. Недавно президент заявил, что уран не будут добывать в Кыргызстане. Но постановление кабмина — это подзаконный акт, не закон. Постановление ЖК — нормативный акт, не закон. Если примем закон, он будет гарантией», — уверен Алмамбет Шыкмаматов.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории республики.