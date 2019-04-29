В Кыргызстане предлагают изменить порядок создания судов аксакалов

Городским кенешам Бишкека и Оша предлагают самостоятельно определять принцип создания судов аксакалов. Поправки в закон о судах аксакалов на общественное обсуждение вынес депутат Иса Омуркулов.

В справке-обосновании отмечено, что в городах суды аксакалов образуются на каждые 25 тысяч населения, за исключением микрорайонов. Здесь численность не играет значения, на один район приходится один суд аксакалов.

По мнению инициатора законопроекта, это не соответствует принципам территориального управления городов республиканского значения.

В Бишкеке на два-три жилых массива, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, с населением от 5 тысяч до 18 тысяч человек приходится один суд аксакалов.

В справке говорится, что в законодательстве отсутствует понятие «жилой массив», который нельзя отождествлять с понятием «микрорайон». В Законе «О судах аксакалов» отсутствует норма, регулирующая создание судов аксакалов в жилых массивах.

«В то же время в микрорайонах столицы популярность судов аксакалов снижается. Для решения возникших споров жители чаще обращаются в правоохранительные органы или суды, что свидетельствует о нецелесообразности создания судов аксакалов по принципу «один микрорайон — один суд аксакалов», — подчеркивается в справке.

Инициатор законопроекта предлагает оптимизировать суды аксакалов в микрорайонах и создать их в жилых массивах, а также наделить кенеши Оша и Бишкека правом определения принципа создания судов аксакалов.