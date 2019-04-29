22:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В Кыргызстане предлагают изменить порядок создания судов аксакалов

Городским кенешам Бишкека и Оша предлагают самостоятельно определять принцип создания судов аксакалов. Поправки в закон о судах аксакалов на общественное обсуждение вынес депутат Иса Омуркулов.

В справке-обосновании отмечено, что в городах суды аксакалов образуются на каждые 25 тысяч населения, за исключением микрорайонов. Здесь численность не играет значения, на один район приходится один суд аксакалов.

По мнению инициатора законопроекта, это не соответствует принципам территориального управления городов республиканского значения.

В Бишкеке на два-три жилых массива, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, с населением от 5 тысяч до 18 тысяч человек приходится один суд аксакалов.

В справке говорится, что в законодательстве отсутствует понятие «жилой массив», который нельзя отождествлять с понятием «микрорайон». В Законе «О судах аксакалов» отсутствует норма, регулирующая создание судов аксакалов в жилых массивах.

«В то же время в микрорайонах столицы популярность судов аксакалов снижается. Для решения возникших споров жители чаще обращаются в правоохранительные органы или суды, что свидетельствует о нецелесообразности создания судов аксакалов по принципу «один микрорайон — один суд аксакалов», — подчеркивается в справке.

Инициатор законопроекта предлагает оптимизировать суды аксакалов в микрорайонах и создать их в жилых массивах, а также наделить кенеши Оша и Бишкека правом определения принципа создания судов аксакалов.
Ссылка:
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Бульвар Эркиндик не для детей? Реакция родителей на предложение аксакалов
Аксакалы Таласа объяснили, почему отказались слушать отрывок из эпоса «Манас»
Кыргызские аксакалы на тое устроили борцовский поединок
Популярные новости
Отчет правительства в&nbsp;Жогорку Кенеше. Когда премьер далек от&nbsp;реальности Отчет правительства в Жогорку Кенеше. Когда премьер далек от реальности
Первое упоминание о&nbsp;кыргызах появилось в&nbsp;X веке до&nbsp;новой эры Первое упоминание о кыргызах появилось в X веке до новой эры
О&nbsp;матерящемся главе ГРС. Премьер-министр попросил чиновника забыть плохие слова О матерящемся главе ГРС. Премьер-министр попросил чиновника забыть плохие слова
Бакыт Торобаев выступает против участия в&nbsp;выборах-2020 партий-новичков Бакыт Торобаев выступает против участия в выборах-2020 партий-новичков
Бизнес
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам