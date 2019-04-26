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Власть

«Один пояс — один путь». Китай видит в Кыргызстане надежного партнера

В Пекине продолжается второй международный форум «Один пояс — один путь». В нем принимают участие делегации из 187 стран. В столицу Китая прибыли главы и премьер-министры 37 государств. Из стран Центральной Азии в Пекин приехали президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

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Сооронбай Жээнбеков в рамках своего рабочего визита в КНР встретился с членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ван Хунином.

Ван Хунин поблагодарил главу КР за его вклад в укрепление кыргызско-китайских отношений.

«В июне 2018 года вы совершили государственный визит в КНР и совместно с председателем Си Цзиньпином вывели наши взаимоотношения на уровень всестороннего стратегического партнерства. В этом большая заслуга президента Кыргызстана, и мы это высоко ценим», — отметил Ван Хунин.

Он также выразил благодарность Кыргызстану за поддержку инициатив Китая в рамках ШОС и проекта «Один пояс — один путь».

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков отметил, что форум дал возможность провести встречи с китайскими коллегами и друзьями.

«Мы были свидетелями прекрасного выступления председателя Си Цзиньпина. Форум проходит на очень высоком уровне. В прошлом году Китай отмечал 40-летие проведения политики реформ и открытости. За эти 40 лет руководство Китая, партия и весь китайский народ своим упорным трудом достигли колоссальных успехов в развитии страны. Сегодня КНР вносит большой вклад в обеспечение международной стабильности. В Кыргызстане искренне рады успехам дружественного Китая», — подчеркнул  Сооронбай Жээнбеков.

В июне Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с государственным визитом.

Напомним, Си Цзиньпин предложил интеграционную концепцию «Один пояс — один путь» во время визитов в Казахстан и Индонезию осенью 2013 года. Кыргызстан как член ЕАЭС поддержал эту инициативу. Один из ключевых вопросов для КР — строительство железной дороги через территорию нашей страны. Она станет одним из отрезков, который протянется от Китая до Европы.
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