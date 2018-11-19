Налог на все. По законопроекту не поступило ни одного замечания от граждан

По инициативе Социального фонда об обложении всех социальными отчислениями не поступило ни одного замечания от граждан. Об этом 24.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, законопроект будут рассматривать завтра на комитете по экономической и фискальной политике. «Несмотря на возмущения многих граждан, официальных замечаний к законопроекту не поступало», — отметил парламентарий.

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Он выступает категорически против предложения Соцфонда и настаивает, чтобы проект документа был отклонен.

Законопроектом предлагается внести поправки в статью 23, которая касается начисления страховых взносов. В действующей редакции страховые взносы начисляются на все виды оплаты труда (дохода), включая вознаграждения, гарантийные, компенсационные и другие выплаты (в том числе единовременные), предусмотренные трудовым законодательством.

Соцфонду нужно будет платить взносы абсолютно за все виды услуг.