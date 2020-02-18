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Закон, изнасилованный клеветой: только правда и факты по скандалу в «Акнете»

Закон, изнасилованный клеветой: только правда и только факты по скандалу в «Акнете»

Объективность всегда, а тем более в правосудии, строится исключительно на фактах. Фактах, подтвержденных документально. Все остальное нуждается в проверке и перепроверке. Это аксиома.

Что заслуживают особой проверки в деле по скандалу в «Акнете»?

Где сидит очевидная ложь в информации, публично озвученной для СМИ адвокатом и нынешним руководством «Акнета»?

В пресс-конференции принимают участие:

Светлана Аванова — адвокат,
Бактыбек Жумашев — адвокат,
Нурлан Ажимудинов, Гульнара Ажимудинова — родственники.
Ссылка: https://24.kg/video/144006/
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