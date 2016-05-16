ОБФ «Агитбригада» провел в Караколе митинг-реквием «Наш Джумаш»

На родине Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева в городе Караколе прошел митинг-реквием, посвященный всем кыргызстанцам – участникам Великой Отечественной войны. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Общественного благотворительного фонда – организатора патриотического проекта - Керим Шатманов.

По его словам, после митинга в Музыкальном драматическом театре им. К.Джантошева по инициативе фонда прошел концерт, в котором принял участие Президентский камерный оркестр «Манас» под руководством заслуженного артиста КР Эрниса Асаналиева и лауреаты международных конкурсов, певцы Эльнура Самарбекова и Марат Ибраев.

«Митинг-реквием – один из этапов проекта «Наш Джумаш», направленный на патриотическое и интернациональное воспитание молодых граждан республики. В нем приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КР В.Денисенко, а также директор ассоциации «Генералы мира за мир» А.Скаргин», - сообщил директор ОБФ.

«Иссык-Кульская область может по праву гордиться своими земляками, 13 из которых удостоены звания Героя Советского Союза. Мы обязаны почтить их память в год 75-летия начала самой кровопролитной войны в истории человечества. Все наши земляки – 363 тысячи участников ВОВ – плечом к плечу встали на защиту Родины и победили фашизм и его идеологию. Наша задача – помнить об этом», - сказал Керим Шатманов.