Алкоголь на пользу. Ученые из Самары собрали двигатель, работающий на водке

Ученые из Самары собрали двигатель, работающий на водке. Об этом сообщают российские СМИ.

Сотрудники Самарского университета разработали и собрали двигатель, который работает на топливе из дистиллированной воды и этилового спирта.

Молекулярная масса воды не очень высока, от этого образовывается пар, что позволяет нарастить приличную скорость маневрирования. Спирт в этой смеси составит почти 40 процентов, для того чтобы не дать топливу замерзнуть.

Двигатель, работающий на водке, будут использовать для наноспутников.