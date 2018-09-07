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Техноблог

Алкоголь на пользу. Ученые из Самары собрали двигатель, работающий на водке

Ученые из Самары собрали двигатель, работающий на водке. Об этом сообщают российские СМИ.

Сотрудники Самарского университета разработали и собрали двигатель, который работает на топливе из дистиллированной воды и этилового спирта.

Молекулярная масса воды не очень высока, от этого образовывается пар, что позволяет нарастить приличную скорость маневрирования. Спирт в этой смеси составит почти 40 процентов, для того чтобы не дать топливу замерзнуть. 

Двигатель, работающий на водке, будут использовать для наноспутников. 
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