Motorola Moto Z3 стал первым в мире смартфоном с поддержкой 5G-сетей

Motorola Moto Z3 оказался первым в мире смартфоном, который поддерживает 5G-сети. Принадлежащая Lenovo компания-производитель анонсировала устройство, которое сформировано на основе гаджета среднего класса.

Moto Z3 Play получит стеклянный корпус с панелями Gorilla Glass 3, аккумулятор емкостью 3 тысячи мАч с поддержкой зарядки TurboPower на 15 Вт, AMOLED-дисплей диагональю 6” с разрешающей способностью 2160х1080 точек, фронтальная камера на 8 Mpx и сканер отпечатков пальцев на боковой поверхности корпуса. Объем ОЗУ и ПЗУ также не изменился, составив 4 и 64 ГБ. При этом в устройстве имеются два существенных изменения. Moto Z3 укомплектовали двумя модулями на 12 Mpx. Один из них цветной, а второй монохромный.

Второе отличие новинки от базовой версии Moto Z3 Play заключается в замене флагманского чипсета прошлого поколения Snapdragon 835 от Qualcomm на Snapdragon 636. При этом в устройстве нет модема 5G, он поддерживает только 4G. В 2019 году ожидается дополнение MotoMod в форме задней панели с соответствующим модулем допбатареей на 2 тысяч мАч. Сетевые источники отмечают, что в рамках проведения презентации в Чикаго, на которой продемонстрировали Moto Z3, сотрудники Motorola сообщили об окончании опытов с MotoMods. Соответственно, следующая модель будет поставляться без поддержки модульной конструкции.