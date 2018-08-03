01:02
USD 68.09
EUR 79.11
RUB 1.08
Техноблог

Motorola Moto Z3 стал первым в мире смартфоном с поддержкой 5G-сетей

Motorola Moto Z3 оказался первым в мире смартфоном, который поддерживает 5G-сети. Принадлежащая Lenovo компания-производитель анонсировала устройство, которое сформировано на основе гаджета среднего класса.

Moto Z3 Play получит стеклянный корпус с панелями Gorilla Glass 3, аккумулятор емкостью 3 тысячи мАч с поддержкой зарядки TurboPower на 15 Вт, AMOLED-дисплей диагональю 6” с разрешающей способностью 2160х1080 точек, фронтальная камера на 8 Mpx и сканер отпечатков пальцев на боковой поверхности корпуса. Объем ОЗУ и ПЗУ также не изменился, составив 4 и 64 ГБ. При этом в устройстве имеются два существенных изменения. Moto Z3 укомплектовали двумя модулями на 12 Mpx. Один из них цветной, а второй монохромный.

Второе отличие новинки от базовой версии Moto Z3 Play заключается в замене флагманского чипсета прошлого поколения Snapdragon 835 от Qualcomm на Snapdragon 636. При этом в устройстве нет модема 5G, он поддерживает только 4G. В 2019 году ожидается дополнение MotoMod в форме задней панели с соответствующим модулем допбатареей на 2 тысяч мАч. Сетевые источники отмечают, что в рамках проведения презентации в Чикаго, на которой продемонстрировали Moto Z3, сотрудники Motorola сообщили об окончании опытов с MotoMods. Соответственно, следующая модель будет поставляться без поддержки модульной конструкции.
Ссылка:
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Бдите! В Google Play найдена партия приложений для кражи банковских данных
YouTube теперь может адаптироваться под вертикальные видео
Xiaomi готова представить игровой ноутбук следующего поколения
Самый популярный смартфон на родине Xiaomi и Huawei — iPhone X
Huawei привезла в Россию наушники в стиле AirPods
Chrome теперь считает http-сайты небезопасными
В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X‍
Samsung начинает выпуск первого в мире 146-дюймового MicroLED-телевизора
Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех
Самые опасные приложения для смартфонов назвали эксперты. Кто лидирует?
Популярные новости
Эксперты назвали пятерку самых надежных и&nbsp;практичных внедорожников Эксперты назвали пятерку самых надежных и практичных внедорожников
iPhone 9&nbsp;и&nbsp;iPhone X&nbsp;Plus: появились первые &laquo;живые&raquo; фото iPhone 9 и iPhone X Plus: появились первые «живые» фото
HubblePhone: невероятная &laquo;раскладушка&raquo; с&nbsp;несколькими гибкими экранами HubblePhone: невероятная «раскладушка» с несколькими гибкими экранами
Беспилотник побил рекорд продолжительности полета Беспилотник побил рекорд продолжительности полета
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников