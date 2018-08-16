Ассоциация европейских журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA) опубликовала рейтинг лучших мобильных устройств за 2018-2019 год. В список вошли 10 устройств, включая четыре смартфона.

Фото из Интернета

Лучшим смартфоном был назван Huawei P20 Pro. Специалисты ассоциации выделили «ослепительную» стеклянную отделку, впечатляющий экран и «удивительную» тройную камеру.

Nokia 7 Plus получил звание лучшего потребительского смартфона за баланс характеристик. Лучший для приобретения смартфон — такое звание получил неизвестный у нас Noa Element N10. Его специалисты EISA посчитали лучшей покупкой за свои деньги.

Смартфон Honor 10 выиграл в номинации LifeStyle. У него отметили дизайн, отличную за свои деньги камеру и нацеленность на молодежь.