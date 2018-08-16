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Huawei P20 Pro — лучший смартфон 2018 года. Рейтинг EISA

Ассоциация европейских журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA) опубликовала рейтинг лучших мобильных устройств за 2018-2019 год. В список вошли 10 устройств, включая четыре смартфона.

из Интернета
Фото из Интернета

Лучшим смартфоном был назван Huawei P20 Pro. Специалисты ассоциации выделили «ослепительную» стеклянную отделку, впечатляющий экран и «удивительную» тройную камеру.

Nokia 7 Plus получил звание лучшего потребительского смартфона за баланс характеристик. Лучший для приобретения смартфон — такое звание получил неизвестный у нас Noa Element N10. Его специалисты EISA посчитали лучшей покупкой за свои деньги.

Смартфон Honor 10 выиграл в номинации LifeStyle. У него отметили дизайн, отличную за свои деньги камеру и нацеленность на молодежь.
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