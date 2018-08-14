Новый Samsung Galaxy. Тройной набор камер получат и середнячки линейки А

Корейские СМИ подтвердили наличие тройной основной камеры в грядущем флагманском смартфоне. Модуль будет состоять из основной 12-мегапиксельной широкоугольной камеры, суперширокоугольной камеры на 16 Мп и 13-мегапиксельной телефотокамеры по меньшей мере с 3-кратным оптическим зумом.

Это прекрасная новость, но далеко не самая главная. Сообщается, что тройной набор камер получит не только флагманская линия Galaxy S, но также и «середнячки» линейки A.

При этом они могут быть представлены раньше «старшего брата» или одновременно с ним, а именно в период с декабря по январь. Смартфоны линейки A могут получить 32-мегапиксельный основной сенсор вкупе с сенсорами на 8 и 5 Мп , однако в данном случае типы объективов не раскрываются.

Таким образом, сообщает hi-tech.mail.ru, производители устремились по дорожке, протоптанной в этом году Huawei P20 Pro. Samsung ожидает, что в следующем году порядка 10 процентов смартфонов на рынке получат три камеры, а также оптический зум, ультраширокий угол и и возможность съемки при низкой освещенности.