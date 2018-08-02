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Техноблог

Каким будет магазин будущего. Microsoft представила «умное» селфи-зеркало

Microsoft и сеть магазинов H&M недавно представили совместную разработку: интерактивное зеркало, способное помогать пользователю с выбором гардероба, помогать клиентам магазина делать селфи и, более того, подсказывать им, как выгодно делать покупки.

В необычный гаджет встроены алгоритмы распознавания речи и лиц, работающие на мощностях облака Microsoft Azure. В данный момент «свет-мой-зеркальце-скажи» можно найти на втором этаже флагманского магазина H&M на Таймс Сквер в Нью-Йорке. Видео ниже расскажет о принципах работы устройства для модников:

Сначала зеркало «замечает» пользователя с помощью камеры и здоровается с ним. Можно попросить гаджет сделать селфи в обновке либо спросить у него совет по выбору стиля.

Фотография обрабатывается с помощью фильтров, которые делают ее похожей на обложку журнала.

Выбрав лучшее фото, с помощью QR-кода можно поделиться им в социальных сетях.

Если попросить «умное» зеркало дать совет по выбору стиля, то оно постарается подобрать наиболее подходящие модели одежды, а также сгенерирует код на скидку или специальное предложение. Разработчики гаджета уверены, что «умное» зеркало открывает новую сферу применения голосовых ассистентов и может вдохновить ритейлеров в самых разных областях на поиск новых креативных и современных способов взаимодействия с клиентом, сообщает hi-tech.mail.ru.
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