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Техноблог

iPhone 9 и iPhone X Plus: появились первые «живые» фото

Фотографии устройства опубликовал известный дизайнер и инсайдер Бенджамин Гескин. Судя по внешнему виду, перед нами не настоящие устройства, а их заводские макеты.

из Интернета.
Фото из Интернета.

Перед нами макеты 6,5-дюймового iPhone X Plus и 6,1-дюймового бюджетного iPhone (9) с ЖК-экраном. Последний получит только одну камеру в отличие от двух (а не трех) камер iPhone X и более крупного iPhone X Plus. Также мы знаем, что у него будет множество веселеньких расцветочек, в то время как iPhone X и iPhone X Plus будут предлагаться только в черном, белом и золотом (впервые) цветах.

Чтобы сделать устройство недорогим, компания использует в нем ЖК-экран вместо OLED, а iPhone 9 впервые в линейке ЖК-устройств Apple получит экран с вырезом и Face ID.

Предполагаемая стоимость гаджета составляет от $650 до 800.  При этом iPhone X 2018 будет стартовать от $900, в то время как iPhone X Plus получит самый высокий ценник в $1 тысячу.
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