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Техноблог

Samsung представила небьющиеся OLED-экраны для смартфонов и не только

Фото YouTube

Компания Samsung только что объявила о том, что ей удалось создать «неубиваемый» дисплей для смартфонов, который был сертифицирован официальными органами США. Таким образом это не опытный образец и не разработка, а готовый продукт, который в скором времени должен появиться на рынке — точнее, в смартфонах и других гаджетах компании.

Разработка Samsung Display может использоваться не только для смартфонов, но и для других продуктов, включая автомобильные консоли, мобильные устройства военного назначения, портативные игровые консоли и планшетные ПК.

Компонент изготавливается из пластика, но легок и прочен, при этом по характеристикам не уступает обычному стеклу.

Уже сейчас экран прошел испытание падением с высоты 1,2 метра 26 раз подряд и продолжил нормально функционировать, не получив повреждений спереди, по бокам или по краям. Панель также подвергалась высоким (71 градус) и низким (-32 градуса) температурным испытаниям, которые она также благополучно прошла.

Также Samsung тестировала падение панели с высоты 1,8 м, которое также закончилось для новой разработки успешно, сообщают российские СМИ
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