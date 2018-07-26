Samsung представила небьющиеся OLED-экраны для смартфонов и не только

Компания Samsung только что объявила о том, что ей удалось создать «неубиваемый» дисплей для смартфонов, который был сертифицирован официальными органами США. Таким образом это не опытный образец и не разработка, а готовый продукт, который в скором времени должен появиться на рынке — точнее, в смартфонах и других гаджетах компании.