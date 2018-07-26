Samsung представила небьющиеся OLED-экраны для смартфонов и не только

Компания Samsung только что объявила о том, что ей удалось создать «неубиваемый» дисплей для смартфонов, который был сертифицирован официальными органами США. Таким образом это не опытный образец и не разработка, а готовый продукт, который в скором времени должен появиться на рынке — точнее, в смартфонах и других гаджетах компании.
Разработка Samsung Display может использоваться не только для смартфонов, но и для других продуктов, включая автомобильные консоли, мобильные устройства военного назначения, портативные игровые консоли и планшетные ПК.
Компонент изготавливается из пластика, но легок и прочен, при этом по характеристикам не уступает обычному стеклу.
Уже сейчас экран прошел испытание падением с высоты 1,2 метра 26 раз подряд и продолжил нормально функционировать, не получив повреждений спереди, по бокам или по краям. Панель также подвергалась высоким (71 градус) и низким (-32 градуса) температурным испытаниям, которые она также благополучно прошла.
Также Samsung тестировала падение панели с высоты 1,8 м, которое также закончилось для новой разработки успешно, сообщают российские СМИ.