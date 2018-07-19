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Техноблог

Инсайдер рассказал о смартфонах BlackBerry Evolve и BlackBerry Evolve X

Фото из Интернета. BlackBerry Evolve

Эван Бласс (Evan Blass), автор IT-блога @evleaks, продолжает публиковать информацию о готовящихся к выпуску мобильных новинках. На сей раз он поделился сведениями о будущих смартфонах BlackBerry.

Речь идет об аппаратах, которые ранее фигурировали под кодовыми именами BlackBerry Ghost и BlackBerry Ghost Pro. Эван Бласс сообщил, что эти устройства дебютируют на коммерческом рынке под названиями BlackBerry Evolve и BlackBerry Evolve X соответственно.

Смартфоны получат моноблочный форм-фактор без клавиатуры QWERTY. Они будут оснащены безрамочным дисплеем с соотношением сторон 18 : 9 и процессором семейства Snapdragon.

Известно, что модель BlackBerry Evolve получит довольно мощный аккумулятор емкостью 4000 мАч. Кроме того, говорилось о сдвоенной основной камере с оптическим зумом.

Попавшие в Интернет изображения готовящихся к выпуску смартфонов говорят о том, что они имеют «классический» облик. В качестве программной платформы будет использоваться операционная система Android.
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