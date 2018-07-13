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Техноблог

Остановить угонщиков. Зачем ключи нужно заворачивать в фольгу

Чтобы злоумышленники не смогли поймать сигнал брелока дистанционного управления и вскрыть с его помощью машину, специалисты советуют использовать лоутек-решения.

из Интернета
Фото из Интернета

Волна угонов при помощи взлома брелоков прокатилась по миру. Преступники путем несложных электронных приборов улавливают сигнал брелока и усиливают его. Таким образом, спокойно лежащий в квартире дистанционный ключ открывает для угонщиков машину — и безо всяких взломов и проникновений в дом.

Автопроизводители и компании, специализирующиеся на безопасности, предлагают различные решения проблемы: брелоки, активные только в движении, защищенные каналы передачи сигнала от брелока к автомобилю, биометрическое распознавание. А бывший сотрудник ФБР Холли Хьюберт советует воспользоваться очень простым решением для защиты от подобных угонов. Он предлагает заворачивать ключ в изолирующий материал — например, фольгу.

Несмотря на кустарность предложенного метода, некоторые британские компании уже продают так называемые клетки Фарадея, названные по имени ученого, разработавшего устройство для экранирования аппаратуры от нежелательного влияния. Стоят подобные мешочки недешево — около 24 фунтов стерлингов и, видимо, пользуются популярностью, особенно с учетом участившихся угонов дорогих авто.

 
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