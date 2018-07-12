В Сети появились фото. Как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 9

Появившееся на просторах Сети фото Samsung Galaxy Note 9 демонстрирует, что новая модель несильно отличается от предыдущей.

Новый смартфон Samsung Galaxy Note 9 будет напоминать своего предшественника Galaxy Note 8, сообщает портал Androidheadlines.com.

Отмечается, что появившиеся в Сети снимки — официальный рендер нового Samsung. Дизайн устройства значительно не изменился: у Note 9 тоже будут скругленные края, а края экрана огибает небольшая рамка.

Как сообщает портал, разработчики Galaxy Note 9 поменяли расположение датчика отпечатков пальцев с учетом недовольных отзывов владельцев предыдущей модели. Датчик, скорее всего, будет находиться под камерами на задней панели. Помимо этого, дисплей смартфона увеличат с 6,3 до 6,4 дюйма .

Новый Galaxy Note представят 9 августа.