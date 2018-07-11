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Техноблог

Стала известна дата презентации смартфона Huawei Nova 3 с четырьмя камерами

Представители китайской компании Huawei поделились информацией о дате презентации нового смартфона бюджетной линейки Nova 3.

Как стало известно, данный телефон, а также фитнес-браслет TalkBand B5 будут представлены общественности 18 июля текущего года.

Как пишет Life, смартфон получит две фронтальные и две основные камеры, 6,3-дюймовый экран. Устройство будет доступно в нескольких расцветках.

Компания-производитель подтвердила присутствие в смартфоне Nova 3 двойной основной камеры с датчиками разрешением 16 и 24 Mpx, а также селфишота на 24 и 2 Mpx. В неподтвержденных пока слухах указывается, что дисплей диагональю 6,3 при разрешающей способности Full HD+ (2,24х1,08 тысячи точек) получит ПЗУ на 64 либо 128 ГБ.
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