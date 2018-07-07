LG запатентовала «умную» ручку с гибким дисплеем

Компания LG оформила патент на новый тип устройства — многофункциональную ручку с двумя дисплеями, сообщает hi-tech.mail.ru.

Потенциально такой гаджет может заменить смартфон. Маленький экран на корпусе используется для иконок приложений, уведомлений и времени, а второй дисплей гибкий, он буквально выезжает из ручки по нажатию кнопки. Его уже можно использовать как полноценную замену экрана смартфона.

Фото из Интернета

В ручке уместили базовый набор датчиков и сенсоров: гироскоп, электронный компас, датчик давления, приближения и слежения за глазами и камеру. Также есть сканер отпечатков пальцев, микрофон и динамик. Все это позволяет ручке работать как полноценному смартфону.

Фото из Интернета

Еще в патенте показывается, как ручка подключается к смартфону. Таким образом можно писать и рисовать на любой поверхности от руки, а вся информация будет автоматически оцифровываться и переноситься в приложение на смартфоне, сообщает GSMArena.