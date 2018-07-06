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Техноблог

Японцы выпустили «электронный нос»

Японская компания Tanita, производитель электронных весов и алкотестеров, представила новинку — прибор ES-100, определяющий интенсивность запаха, сообщает hi-tech.mail.ru.

Прибор нужно включить и поднести сенсор к нужной части тела. Через 10 секунд на экране высвечивается оценка по десятибалльной шкале. При пяти баллах производитель советует надеть свежую одежду и принять душ. Прибор реагирует как на запах пота, так и на запах парфюмерии. Стоит ES-100 недешево — почти 14 тысяч иен, или 8 000 рублей, купить его пока можно только в Японии.

Целевая аудитория — мужчины, работающие в компаниях со строгим дресс-кодом. В инструкции говорится, что сенсора хватит на 2 тысяч проб.
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