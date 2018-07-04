Новый флагман Meizu может дебютировать уже в конце лета — 26 августа. Согласно китайским источникам, которые ссылаются на CEO Meizu Джека Вонга, смартфон будет доступен для покупки сразу же после презентации.

Достоверной информации о железной начинке Meizu 16 пока нет, но ожидается, что новинка будет работать на новейшем чипе от Qualcomm — Snapdragon 845. Утечки также говорят о том, что одной из главных фишек аппарата станет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и по-настоящему безрамочный экран.

Что касается Meizu 16 Lite, то бюджетная версия получит гораздо более скромные характеристики: в качестве аппаратной основы выступит процессор Snapdragon 710. Встраивать в дисплей сканер отпечатков пальцев также не планируют: эта функция останется «фишкой» флагманской модели.

Информации о том, сколько будут стоить новинки, пока нет.

Напомним, предыдущая флагманская линейка Meizu была представлена в конце апреля этого года. Линейка получила неофициальное название «юбилейной», так как номер 15 в названиях моделей был взят в честь 15-летия компании.