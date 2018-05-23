Забавный робот получил аттестат вместо ученицы, которая заболела

Синтии Петтуэй было очень важно попасть на выпускной. Она должна была стать первой в семье, кому вручили бы диплом об окончании старших классов. Но незадача — за неделю до торжественного события Синтия загремела на больничную койку, сообщил портал mail.ru.

Однако руководство системы государственных школ округа решило выручить девушку. Чиновники попросили фирму Double Robotics сконструировать устройство, которое позволило бы ученице хотя бы частично присутствовать на церемонии. В итоге получать диплом за Синтию приехал забавный робот.

Устройство, похожее на сегвей, одетый в мантию и академическую шапочку, оснастили планшетом iPad. Через него девушка по видеосвязи могла общаться с руководством школы и одноклассниками и управлять конструкцией. Как бы забавно это ни выглядело, многих растрогало такое «появление» Синтии в зале. Завуч и вовсе разрыдалась.