OnePlus назвала 5T своим самым быстропродаваемым смартфоном

Компания OnePlus подвела первые итоги продаж смартфона 5T, которые начались 21 ноября. Об этом сообщил портал 3DNews.

По данным китайской компании, рекорд установлен в первые шесть часов после начала розничной продажи новинки. При этом количественные показатели не приводятся. Зато в одном из постов компания поместила фотографии из Индии, где очереди из желающих купить OnePlus 5T в первый день продаж тянулись вдоль улиц.

Мировая премьера OnePlus 5T состоялась 16 ноября. От увидевшего свет в июне предшественника обновленную модель отличает модный безрамочный дизайн с дисплеем 18 : 9, занимающим 80 процентов лицевой поверхности корпуса, и усовершенствованная двойная тыльная камера.

Аппаратная платформа OnePlus 5T не претерпела изменений. Телефон построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 835 и предлагается в двух конфигурациях — 6/64 Гб и 8/128 Гб. А вот цвет корпуса остался только один — черный (Midnight Black).

Что касается OnePlus 5, его производство прекращено. В продаже смартфон есть, но как только запасы на складах у ретейлеров иссякнут, модель уйдет в историю.