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Техноблог

OnePlus назвала 5T своим самым быстропродаваемым смартфоном

Фото Digital Trends. От увидевшего свет в июне предшественника обновленную модель отличает модный безрамочный дизайн

Компания OnePlus подвела первые итоги продаж смартфона 5T, которые начались 21 ноября. Об этом сообщил портал 3DNews.

По данным китайской компании, рекорд установлен в первые шесть часов после начала розничной продажи новинки. При этом количественные показатели не приводятся. Зато в одном из постов компания поместила фотографии из Индии, где очереди из желающих купить OnePlus 5T в первый день продаж тянулись вдоль улиц.

Мировая премьера OnePlus 5T состоялась 16 ноября. От увидевшего свет в июне предшественника обновленную модель отличает модный безрамочный дизайн с дисплеем 18 : 9, занимающим 80 процентов лицевой поверхности корпуса, и усовершенствованная двойная тыльная камера.

Аппаратная платформа OnePlus 5T не претерпела изменений. Телефон построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 835 и предлагается в двух конфигурациях — 6/64 Гб и 8/128 Гб. А вот цвет корпуса остался только один — черный (Midnight Black).

Что касается OnePlus 5, его производство прекращено. В продаже смартфон есть, но как только запасы на складах у ретейлеров иссякнут, модель уйдет в историю.
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