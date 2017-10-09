Блогер Эван Бласс (@evleaks) вновь оправдал звание достоверного источника информации о еще не выпущенных смартфонах. Спустя всего пару дней после публикации им изображений и спецификаций BlackBerry Motion названный моноблок без физической клавиатуры анонсирован официально. Об этом сообщил портал 3dnews.

Motion стал первым телефоном бренда BlackBerry, получившим защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, то есть допускающим кратковременный контакт с водой. Модель, выполненная в металлическом корпусе толщиной 8,13 миллиметра , разработана и производится китайской компанией TCL.

Объемы оперативной и флеш-памяти составляют 4 и 32 ГБ, диагональ дисплея — 5,5 дюйма . Предусмотрены слот microSD, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5-мм.

У аппарата 12-мегапиксельная основная камера с функцией записи 4K-видео, фронтальный 8-мегапиксельный фотомодуль и сканер отпечатков пальцев на лицевой панели.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч с обещанной продолжительностью автономной работы свыше 32 часов в смешанном режиме эксплуатации и поддержкой быстрой зарядки с 0 до 50 процентов за 40 минут.