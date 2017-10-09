19:52
+22
USD 68.72
EUR 79.93
RUB 1.19
Техноблог

BlackBerry Motion — анонсирован первый водонепроницаемый смартфон бренда

Фото Crackberry. У аппарата 12-мегапиксельная основная камера с функцией записи 4K-видео

Блогер Эван Бласс (@evleaks) вновь оправдал звание достоверного источника информации о еще не выпущенных смартфонах. Спустя всего пару дней после публикации им изображений и спецификаций BlackBerry Motion названный моноблок без физической клавиатуры анонсирован официально. Об этом сообщил портал 3dnews.

Motion стал первым телефоном бренда BlackBerry, получившим защиту от влаги и пыли по стандарту IP67, то есть допускающим кратковременный контакт с водой. Модель, выполненная в металлическом корпусе толщиной 8,13 миллиметра, разработана и производится китайской компанией TCL.

Объемы оперативной и флеш-памяти составляют 4 и 32 ГБ, диагональ дисплея  5,5 дюйма. Предусмотрены слот microSD, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5-мм.

У аппарата 12-мегапиксельная основная камера с функцией записи 4K-видео, фронтальный 8-мегапиксельный фотомодуль и сканер отпечатков пальцев на лицевой панели.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч с обещанной продолжительностью автономной работы свыше 32 часов в смешанном режиме эксплуатации и поддержкой быстрой зарядки с 0 до 50 процентов за 40 минут.
Ссылка:
просмотров: 1706
Версия для печати
Материалы по теме
Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2 XL или iPhone 8 Plus
Apple снизила требования к качеству, чтобы выпустить больше iPhone X
Android-телефоны поразил уникальный опасный вирус
Samsung Galaxy X: первый в мире «гибкий» смартфон выпустят ограниченным тиражом
Эксперты определили смартфон с лучшей в мире камерой
Первые снимки «соперника» iPhone 8 появились в Интернете
У батарей iPhone 8 серьезные проблемы. Apple начинает расследование
С неприятной проблемой столкнулись пользователи новых iPhone 8
Безрамочный смартфон по-китайски — Doogee Mix 2
Face ID будет недоступен владельцам iPhone X младше 13 лет
Популярные новости
В&nbsp;Китае запустили первый в&nbsp;мире трамвай на&nbsp;водороде В Китае запустили первый в мире трамвай на водороде
&laquo;Парящий&raquo; пешеходный переход появился в&nbsp;Исландии «Парящий» пешеходный переход появился в Исландии
Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2&nbsp;XL или iPhone 8&nbsp;Plus Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2 XL или iPhone 8 Plus
Facebook вводит новые правила для политической рекламы Facebook вводит новые правила для политической рекламы
Бизнес
Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему
Лучшие в&nbsp;цифре! Лучшие в цифре!