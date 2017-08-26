Смартфон Elephone S8 стал доступен для предварительного заказа. Соотношение его 6-дюймового экрана к корпусу составляет 92,4 процента, что позволяет называть устройство одним из самых больших безрамочных смартфонов на рынке, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Сейчас, когда китайских безрамочных смартфонов немало, Elephone S8 пытается отвоевать свою долю рынка за счет огромного дисплея. Также следует обратить внимание на аккумулятор 4000 мАч, поддержку карт памяти до 512 ГБ и двух SIM-карт.

Корпус смартфона состоит из стекла и алюминия. В целом Elephone S8 очень похож Mi Mix Xiaomi, хотя нижняя рамка здесь толще. Производитель сохранил полосу шириной около сантиметра для размещения фронтальной камеры и кнопки Home. В ней расположен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон оснащен десятиядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера на 21 мегапиксель, фронтальная — 8 мегапикселей.

Стоимость новинки в районе $280, в свободную продажу он поступит в сентябре.