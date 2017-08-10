«Умное» кольцо позволит говорить по смартфону через палец

«Умное» кольцо ORII позволяет управлять смартфоном голосом: совершать звонки и управлять смартфоном можно, всего лишь прикасаясь к уху. Это новый вариант bluetooth-гарнитуры, который позволяет почувствовать себя супершпионом», — написал портал hi-tech.mail.ru.

Если такое кольцо надето на палец, достаточно прижать его к уху, и оно послужит передатчиком для звука. Сопряжение кольца с телефоном позволяет быстро обрабатывать телефонные звонки и отправлять сообщения, не доставая смартфон и не глядя на экран. Звук идет непосредственно во внутреннее ухо, а палец помогает блокировать фоновый шум.

Фото hi-tech.mail.ru. Применяемая в кольце технология не опасна и используется в медицинских слуховых аппаратах

Кольцо ORII получает звук со смартфона через Bluetooth-соединение. Кольцо передает звуковые вибрации на кончик пальца, так что, когда вы прижимаете его к уху, вы можете слышать голос собеседника. Эта технология не несет рисков для здоровья и используется в медицинских слуховых аппаратах.

С помощью доступа к Siri и Google Assistant кольцо может обрабатывать множество повседневных задач, пока телефон остается в сумке или кармане. В этом случае кольцо работает как обычная гарнитура или наушник. Кольцо имеет защиту от влаги, поэтому с ним можно спокойно мыть руки, попасть под дождь и потеть при занятиях спортом. Но вот принимать душ или плавать с кольцом не рекомендуется.

Фото hi-tech.mail.ru. «Умное» кольцо выпустят в четырех цветах

Гаджет из анодированного алюминия выпустят в четырех цветах: серебро, темно-серый металлик, матовый черный и красный. Устройство питается от аккумулятора емкостью 50 мАч, которого хватает на более чем двадцать коротких вызовов и более 200 текстовых сообщений.

ORII состоит из нескольких модулей, что позволяет подобрать кольцо по размеру. Стоит гаджет $129 долларов, а его поставки ожидаются в феврале 2018 года.