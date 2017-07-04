Компания Meizu выпустила бюджетный смартфон всего за $100. Об этом сообщает Life.
По данным издания, новое устройство серии Blue Charm в поликарбонатовом корпусе получило пятидюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей. Под крышкой разработчики установили четырехъядерный процессор Mediatek MT6737 и 2 Гбайта оперативной памяти, сообщается на официальном сайте компании.
Разрешение основной камеры составило восемь мегапикселей, а фронтальной — пять мегапикселей. Девайс работает на ОС Android 6.0.1 с фирменной оболочкой Flyme 6.
Объем внутренней памяти составляет всего 16 Гбайт, однако его можно расширить до 128 Гбайт при помощи microSD-карточки.