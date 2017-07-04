Компания Meizu выпустила бюджетный смартфон всего за $100. Об этом сообщает Life.

По данным издания, новое устройство серии Blue Charm в поликарбонатовом корпусе получило пятидюймовый дисплей с разрешением 1280×720 пикселей. Под крышкой разработчики установили четырехъядерный процессор Mediatek MT6737 и 2 Гбайта оперативной памяти, сообщается на официальном сайте компании.

Разрешение основной камеры составило восемь мегапикселей, а фронтальной — пять мегапикселей. Девайс работает на ОС Android 6.0.1 с фирменной оболочкой Flyme 6.

Meizu A5 Is Official In China With 2GB Of RAM, 5″ HD Display https://t.co/jSFgkvQMTG pic.twitter.com/IvIR90cjeS — vikram vikky (@vikrambenbita) 3 июля 2017 г.

Объем внутренней памяти составляет всего 16 Гбайт, однако его можно расширить до 128 Гбайт при помощи microSD-карточки.