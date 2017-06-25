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Техноблог

Революционную камеру для смартфонов создали американские ученые
Фото Caltech. Размеры камеры по сравнению с монетой

Исследователи из Калифорнийского технологического института представили революционное изобретение — камеру для мобильного телефона без объектива. Устройство не громоздкое, благодаря чему смартфон может оставаться ультратонким, пишет портал Engadget

По его данным, изобретение ученых — это микросхема с оптической фазированной решеткой. В качестве замены объектива здесь используется математика. Фокус изменяется благодаря временной задержке света, который получен в разных местах на микросхеме.

Один из авторов изобретения, профессор Али Хаджимири, рассказал, что такая камера может мгновенно переключаться с подобия объектива «рыбий глаз» на «телеобъектив» благодаря в разнице получения света.

В 2014 году команда исследователей продемонстрировала, что подобная технология может использоваться для создания проектора, который разместится внутри смартфона. Также эта схема позволяет превратить мобильное устройство в 3D-сканер.

Пока исследователи создали 2D-камеру без объектива, способную захватывать изображение с низким разрешением. Сделанные им снимки, конечно, не сравнить с теми, что выдает iPhone. Но это лишь первый шаг.

Пока чип включает 64 датчика. Команда разработчиков намерена усовершенствовать камеру для создания изображений с высоким разрешением.
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