В компании Lenovo придумали гибкий ноутбук

В компании Lenovo считают, что ноутбуки из футуристических материалов могут быть гибкими. Китайский производитель потребительской электроники продемонстрировал концепт такого устройства, пишет портал Engadget.

«Вживую» новинку на мероприятии компании для прессы и партнеров, прошедшем в США, не показали, ограничившись сгенерированными на компьютере изображениями. Изготовленный из «продвинутых материалов» воображаемый лэптоп обладает постоянным подключением к Интернету, использует «новые экранные технологии», а еще с ним можно разговаривать.

На изображении показан ноутбук и в сложенном виде — судя по всему, он будет сгибаться аналогично Surface Book от Microsoft. При этом тачпада ему не положено, зато на экране можно писать.

Фото Engadget. Пока гибкий ноутбук можно увидеть лишь на изображениях

Скорее всего, футуристичная идея инженеров Lenovo еще весьма далека от воплощения в коммерческом продукте — иначе речь шла бы не об абстрактных «продвинутых» материалах и технологиях.