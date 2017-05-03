22:21
+22
USD 67.75
EUR 73.96
RUB 1.19
Техноблог

Acer анонсировала планшет-трансформер и ультратонкий игровой ноутбук

Фото hitech.vesti.ru. Именно так выглядит мечта геймера на ближайшее лето

Тайваньская компания Acer анонсировала пополнение в линейке продуктов Predator для поклонников игр — ультратонкий ноутбук Predator Triton. Об этом сообщил портал TechRadar.

Как отмечается, новинка облачена в корпус толщиной 18,9 миллиметра — почти как ультрабук. Triton 700 оснащается 15,6-дюймовым экраном Full HD с IPS-матрицей, до 32 ГБ «оперативки», механической клавиатурой, топовыми процессорами Intel Core 7-го поколения и скоростными SSD-накопителями.

По собственным замерам Acer, на тесте 3DMark ноутбук Triton получает 17 тысяч баллов, тогда как Razer Blade 2016-го года выпуска — 11 тысяч 139. В качестве видеоускорителей задействована графика Nvidia новейшей — 10-й серии.

Фото hitech.vesti.ru. По габаритам он меньше своих конкурентов, а вот по весу - тяжелее

Еще одно новшество Triton — продвинутая система охлаждения Aeroblade, которая пропускает на 35 процентов больше воздуха, чем предыдущие поколения лэптопов Acer. Лопасти вентилятора теперь сделаны из металла, а не пластика.

В то же время ноутбук весит много — 2,6 килограмма. Не больше прошлогоднего Predator 21 X, но намного тяжелее тех же Gigabyte Aero 14 и Razer Blade (до 2 килограммов).

Фото hitech.vesti.ru. В Европе новинка появится в августе по цене 3399 евро, в США — за $2999

Кроме того, пишет «ТехноРеволюция», Acer выпустила планшет-трансформер Switch 5. Он получил 12-дюймовый сенсорный дисплей, поддерживающий работу с фирменным стилусом Active Stylus.

За производительность в планшете отвечает процессор Intel Core i7 или Core i5 седьмого поколения. В нем 8 ГБ оперативной памяти и SSD-диск на 256 или 512 ГБ. Габариты составляют 292×201,8 х 9,6 мм при весе 0,92 килограмма или 1,27 килограмма с клавиатурой.

Модель Acer Switch 3 гораздо проще и дешевле. В ней используются 12,2-дюймовый Full HD-дисплей, процессор Intel Pentium или Intel Celeron, 4 ГБ оперативной памяти, 32/64/128 ГБ встроенной памяти и фронтальная веб-камера с возможностью записи видео.

Acer Switch 5 поступит в продажу в июне по цене от 1099 евро, а Switch 3 — от 499 евро.

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/51065/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые выяснили, чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей
Xiaomi представила планшет Mi Pad 3 с шестиядерным процессором
Первые фото планшета Samsung Galaxy Tab S3 опубликовали в Интернете
Lenovo представила бюджетный ноутбук-трансформер на Android
Acer готовит к выпуску трехсимочный смартфон Liquid X2
Популярные новости
WhatsApp получил новую полезную функцию WhatsApp получил новую полезную функцию
Meizu выпустила бюджетный смартфон с&nbsp;мощным процессором и&nbsp;необычной вспышкой Meizu выпустила бюджетный смартфон с мощным процессором и необычной вспышкой
Браузеры следят за&nbsp;каждым вашим движением. Как узнать, что они запоминают Браузеры следят за каждым вашим движением. Как узнать, что они запоминают
Раскрыт необычный секрет Samsung Galaxy S8 Раскрыт необычный секрет Samsung Galaxy S8
Бизнес
&laquo;Город 312&raquo;: Мобильный оператор О! любит инновации и&nbsp;всегда пробует что-то новое «Город 312»: Мобильный оператор О! любит инновации и всегда пробует что-то новое
MegaCom поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Великой Победы! MegaCom поздравил ветеранов с Днем Великой Победы!
Приложение O!TV&nbsp;теперь доступно на&nbsp;телевизорах с&nbsp;функцией Smart TV Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV
Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus