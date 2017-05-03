Acer анонсировала планшет-трансформер и ультратонкий игровой ноутбук

Тайваньская компания Acer анонсировала пополнение в линейке продуктов Predator для поклонников игр — ультратонкий ноутбук Predator Triton. Об этом сообщил портал TechRadar.

Как отмечается, новинка облачена в корпус толщиной 18,9 миллиметра — почти как ультрабук. Triton 700 оснащается 15,6-дюймовым экраном Full HD с IPS-матрицей, до 32 ГБ «оперативки», механической клавиатурой, топовыми процессорами Intel Core 7-го поколения и скоростными SSD-накопителями.

По собственным замерам Acer, на тесте 3DMark ноутбук Triton получает 17 тысяч баллов, тогда как Razer Blade 2016-го года выпуска — 11 тысяч 139. В качестве видеоускорителей задействована графика Nvidia новейшей — 10-й серии.

Фото hitech.vesti.ru. По габаритам он меньше своих конкурентов, а вот по весу - тяжелее

Еще одно новшество Triton — продвинутая система охлаждения Aeroblade, которая пропускает на 35 процентов больше воздуха, чем предыдущие поколения лэптопов Acer. Лопасти вентилятора теперь сделаны из металла, а не пластика.

В то же время ноутбук весит много — 2,6 килограмма. Не больше прошлогоднего Predator 21 X, но намного тяжелее тех же Gigabyte Aero 14 и Razer Blade (до 2 килограммов ).

Фото hitech.vesti.ru. В Европе новинка появится в августе по цене 3399 евро, в США — за $2999

Кроме того, пишет «ТехноРеволюция», Acer выпустила планшет-трансформер Switch 5. Он получил 12-дюймовый сенсорный дисплей, поддерживающий работу с фирменным стилусом Active Stylus.

За производительность в планшете отвечает процессор Intel Core i7 или Core i5 седьмого поколения. В нем 8 ГБ оперативной памяти и SSD-диск на 256 или 512 ГБ. Габариты составляют 292×201,8 х 9,6 мм при весе 0,92 килограмма или 1,27 килограмма с клавиатурой.

Модель Acer Switch 3 гораздо проще и дешевле. В ней используются 12,2-дюймовый Full HD-дисплей, процессор Intel Pentium или Intel Celeron, 4 ГБ оперативной памяти, 32/64/128 ГБ встроенной памяти и фронтальная веб-камера с возможностью записи видео.

Acer Switch 5 поступит в продажу в июне по цене от 1099 евро, а Switch 3 — от 499 евро.