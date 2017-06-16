Новый YotaPhone3 представили на выставке в Китае

На российско-китайской выставке в Харбине сегодня представили смартфон YotaPhone3. Об этом сообщио РБК.

Как отмечается, YotaPhone3 оснащен двумя экранами, его выпустят в двух версиях — с 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти. Стоимость версий составит от $350 и $450.

По сообщению компании Yota Devices, ​в конце лета производитель накануне поступления смартфона в продажу проведет дополнительную презентацию продукта с раскрытием всех технических характеристик нового устройства.

Ранее акционеры Yota Devices отмечали, что новая модель будет больше размером и с «более продвинутыми» характеристиками. Смартфон YotaPhone имеет два экрана, один из которых работает по технологии электронных чернил и всегда включен.