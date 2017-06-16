21:12
+28
USD 69.61
EUR 79.32
RUB 1.15
Техноблог

Новый YotaPhone3 представили на выставке в Китае
Фото Twitter. Гаджет поступит в продажу в начале осени

На российско-китайской выставке в Харбине сегодня представили смартфон YotaPhone3. Об этом сообщио РБК.

Как отмечается, YotaPhone3 оснащен двумя экранами, его выпустят в двух версиях — с 64 Гб и 128 Гб встроенной памяти. Стоимость версий составит от $350 и $450.

По сообщению компании Yota Devices, ​в конце лета производитель накануне поступления смартфона в продажу проведет дополнительную презентацию продукта с раскрытием всех технических характеристик нового устройства.

Ранее акционеры Yota Devices отмечали, что новая модель будет больше размером и с «более продвинутыми» характеристиками. Смартфон YotaPhone имеет два экрана, один из которых работает по технологии электронных чернил и всегда включен.
Ссылка:
просмотров: 1134
Версия для печати
Материалы по теме
Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом
iPhone 8 будет сканировать лицо и глаза вместо пальца
Meizu выпустила бюджетный смартфон всего за $100
Мобильный телефон, способный работать без аккумулятора, придумали ученые
Западные инсайдеры опубликовали видео нового iPhone 8
Создан оригинальный способ защитить iPhone от кражи
Революционную камеру для смартфонов создали американские ученые
Google «убьет» старые смартфоны 30 июня
Новый смартфон OnePlus 5 очень похож на iPhone 7 Plus
В продаже появились фальшивые iPhone 8
Популярные новости
iPhone 8 станет зеркальным iPhone 8 станет зеркальным
Caviar запускает титановый Nokia 3310 с&nbsp;Путиным и&nbsp;Трампом Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом
Apple выпустит три iPhone с&nbsp;OLED-дисплеем в&nbsp;2018 году Apple выпустит три iPhone с OLED-дисплеем в 2018 году
Чат-бот Microsoft обошел запрет и&nbsp;начал обсуждать Коран Чат-бот Microsoft обошел запрет и начал обсуждать Коран
Бизнес
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»