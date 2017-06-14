Гигантский телевизор почти за 37 миллионов сомов представила компания C Seed

Компания C Seed анонсировала выпуск телевизора с огромной диагональю в 262 дюйма . Об этом пишет издание The Verge.

По его данным, на сегодня это самый большой в мире телевизор, поддерживающий формат 4К.

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Помимо гигантских размеров, устройство может похвастаться наличием десяти встроенных динамиков с объемным звуком. Кроме того, разработчики оборудовали телевизор медиа-сервером 4К и защитной ширмой с дистанционным управлением.

Стоит такое чудо далеко недешево: за телевизор шириной 6,5 метра производители попросят $539 тысяч (около 36,9 миллиона сомов). Плюс за установку C Seed попросит дополнительно $38,5 тысячи (около 2,6 миллиона сомов).

Телевизор, как обещают производители, поступит в продажу этим летом.