Гигантский телевизор почти за 37 миллионов сомов представила компания C Seed

Компания C Seed анонсировала выпуск телевизора с огромной диагональю в 262 дюйма. Об этом пишет издание The Verge.
По его данным, на сегодня это самый большой в мире телевизор, поддерживающий формат 4К.
Помимо гигантских размеров, устройство может похвастаться наличием десяти встроенных динамиков с объемным звуком. Кроме того, разработчики оборудовали телевизор медиа-сервером 4К и защитной ширмой с дистанционным управлением.
Стоит такое чудо далеко недешево: за телевизор шириной 6,5 метра производители попросят $539 тысяч (около 36,9 миллиона сомов). Плюс за установку C Seed попросит дополнительно $38,5 тысячи (около 2,6 миллиона сомов).
Телевизор, как обещают производители, поступит в продажу этим летом.