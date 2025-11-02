13:38
ЕС отказался от введения тотального контроля личной переписки в мессенджерах

Европейский союз отказался от введения тотального контроля личной переписки в мессенджерах. Об этом пишет Bild со ссылкой на дипломатов в Брюсселе,.

Отмечается, что инициативу по сканированию сообщений на предмет материалов о сексуализированном насилии над детьми не поддержало большинство государств-членов Евросоюза. Критическую позицию по этому вопросу, в частности, заняла Германия, что в итоге привело к снятию предложения с дальнейшего обсуждения.

Напомним, в изначальном проекте говорилось, что все цифровые сервисы будут вынуждены проверять каждое отправляемое пользователем сообщение — фото, видео, текст или ссылку — на совпадение с базой данных запрещенного контента. Ключевая особенность, которая вызвала наибольшие споры, — сканирование должно происходить на устройстве пользователя до того, как сообщение будет зашифровано. Это ставит под угрозу принцип сквозного шифрования, который является основой безопасности в таких популярных мессенджерах, как WhatsApp, Signal и Telegram.
