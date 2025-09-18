Meta представила «умные» очки Ray-Ban со встроенным экраном

Новинки показали на конференции Meta Connect. Среди них — три новые модели «умных» очков: Meta Ray-Ban Gen 2 с увеличенным временем работы, Meta Ray-Ban Display со встроенным экраном и спортивные Oakley Meta Vanguard, пишет Meduza.

Meta Ray-Ban Display стали главным анонсом. Они оснащены экраном в правой линзе для отображения уведомлений, сообщений, звонков и приложений и работы с ИИ. Пользователи смогут управлять очками через браслет Neural Band, который считывает сигналы мышц.

Очки поступят в продажу в США 30 сентября и будут стоить $799. Ожидается, что гаджет станет доступен в Канаде, Франции, Италии и Великобритании в начале 2026 года.