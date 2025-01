Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи, до 89 секунд. Информация об этом появилась в YouTube на канале журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», где показали трансляцию.

Председатель совета науки и безопасности бюллетеня Дэниел Холтс заявил в ходе эфира, что мир не добился значимого прогресса по экзистенциальным угрозам человечеству.

«Поэтому мы переводим часы вперед. Переводом часов ближе к полуночи мы посылаем сигнал», — сказал он.

Фото из интернета. Часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к полуночи

По его словам, «любой перевод часов ближе к полуночи должен рассматриваться как показатель крайней опасности и безошибочного предупреждения». Он добавил, что это наименьшее время до полуночи, к которому приближался мир.

Часы Судного дня впервые появились на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947-м.

Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма.

В последние годы стрелки сдвигали только вперед. В 2023-м и 2024-м стрелки часов Судного дня находились в 90 секундах от «ядерной полуночи». В 2020-м часы впервые показали 100 секунд до «ядерной полуночи». В таком же положении стрелки оставались и в следующем году.

В 2018-м и 2019-м годах часы находились на отметке две минуты до полуночи. Такое же время было на них в 1953-м после испытаний водородных бомб в США и СССР.

Самая далекая от полуночи отметка зафиксирована в 1991 году. Тогда стрелки отошли от ядерного катаклизма на 17 минут. В 1963-м (году спустя после Карибского кризиса) и 1972 годах (СССР и США подписали первые договоры в сфере контроля над вооружениями — ОСВ-1 и Договор по ПРО) — они показывали 12 минут до полуночи.