Мобильный оператор О! организовал очередную акцию по озеленению школьного двора. На этот раз в жилмассиве «Колмо» на территории школы № 78.

Организацию — от саженцев до инвентаря — полностью взяла на себя команда О!. Соавторами зеленого будущего стали педагоги и старшеклассники. С азартом, лопатами и хорошим настроением они помогали создавать будущее, в котором будет больше тени, воздуха и уюта. Вместе посадили 70 деревьев, среди которых туи «смарагд», березы и декоративные породы деревьев. Теперь во дворе школы не только звонки звенят, но и листья будут шуршать.

Это уже седьмой зеленый парк, высаженный командой О! не для галочки, а от сердца. Мы верим: деревья — это тоже связь, только с природой.

Озеленение прошло в рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке, который стартовал в Бишкеке 15 марта и продлится до 17 мая. Кроме того, это вклад в пятилетнюю национальную кампанию «Жашыл мурас» («Зеленое наследие»), инициированную президентом Садыром Жапаровым в 2023 году.

Для О! зеленые инициативы не разовая история, а часть отношения к миру: хочется, чтобы связь была не только мобильной, но и человеческой, а город не только цифровым, но и живым. Мы не просто развиваем цифровую инфраструктуру, мы развиваем ее в гармонии с природой. Так, например, на наших базовых станциях вьют гнезда птицы и растят своих птенцов. Сама природа доверяет О! стабильность и безопасность. Мы заботимся о каждой точке покрытия, а она в ответ становится частью живой экосистемы.

О! — цифровая компания с живым сердцем.

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