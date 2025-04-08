MBANK Travel Day: как это было и почему это важно для туристического бизнеса

Как объединить цифровые решения и реальных людей, чтобы дать импульс развитию туристического рынка? Ответ прост — MBANK Travel Day, мероприятие, которое уже стало значимым событием для профессионалов туриндустрии Кыргызстана.

MBANK Travel Day — это больше чем просто встреча. Это пространство для живого диалога, обмена опытом и презентации цифровых инструментов, способных трансформировать туристический бизнес.

Главная цель события — укрепление деловых связей и развитие экосистемы туризма, где каждый участник — от субагента до крупной авиакомпании — играет важную роль.

В центре внимания — реальные партнерства

Ключевым моментом MBANK Travel Day стала встреча с ведущими субагентами: ОсОО «Букит», ОсОО «Кочевник Ки Джи» и ОсОО «Билет Стандарт». Эти компании ежедневно работают с клиентами, знают их ожидания и формируют тренды туристического спроса. Для MBANK это ценная возможность услышать обратную связь из первых уст и выстраивать продукты на основе реальных потребностей.





Также участие в мероприятии приняли представители Air Astana и Ajet — крупные игроки авиационного рынка. Они представили свои новые направления, планы по развитию и внимательно выслушали предложения и комментарии от участников.

MBANK для туризма — просто, быстро, эффективно

Во время Travel Day банк представил свои ключевые решения, которые уже сейчас упрощают жизнь предпринимателям:

МBusiness — удобный инструмент для контроля финансов и анализа операций в режиме реального времени;

М+ — расширенные возможности для малого бизнеса: кредитование, рассрочка и поддержка роста;

МКасса — быстрые и надежные расчеты, которые сокращают время обслуживания клиентов.

Эти продукты — часть цифровой экосистемы MBANK, созданной, чтобы туристический бизнес не просто работал, а развивался.





MBANK Travel Day — это не разовая акция, а начало новой традиции. В будущем банк планирует приглашать экспертов из сфер туризма, маркетинга, e-commerce и финансов, чтобы вместе с участниками рынка находить новые точки роста и делать туристический бизнес Кыргызстана более современным, устойчивым и клиентоориентированным.

MBANK — Первый цифровой.

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