В ВОЗ призывают оградить детей от вредного воздействия электронных отходов. Об этом сообщили «Новости ООН».

В новом докладе организации говорится, что правительства по всему миру должны принять срочные меры, чтобы защитить миллионы детей, подростков и беременных женщин от негативного воздействия электронных отходов. Во многих странах, особенно в развивающихся, большая часть электронного мусора не перерабатывается должным образом, что угрожает окружающей среде и здоровью людей, особенно детей.

«Рост объемов производства и утилизации обернулся для мира проблемой, которую на одном из недавних международных форумов назвали нарастающим «цунами электронного мусора», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По данным организации, в 2019 году в мире выбросили почти 55 миллионов тонн компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников и другой электроники и бытовой техники.

Россия, США и Китай относятся к числу стран с самыми большими объемами электронного мусора. В каждой из этих стран выбросили более 100 килотонн электронных отходов.

Авторы доклада отметили, что люди избавляются от электронных приборов все чаще. Так, в Европе, США и Китае новый мобильный телефон в среднем выбрасывают меньше чем через два года после его покупки.

В 2019 году лишь немногим более 17 процентов электронных отходов в мире переработали в соответствии с официальными правилами, в безопасных для человека условиях.

Часть электронного мусора, говорится в докладе, отправляют из богатых стран на свалки в развивающиеся и бедные страны. Там их собирают, сжигают или пытаются получить из них ценные металлы и другие материалы, используя неодобренные, небезопасные методы. Чаще всего этим занимаются люди, работающие в неформальном секторе и не имеющие социальной защиты, в том числе — дети и подростки.

В электронных отходах содержатся токсичные вещества, представляющие большую опасность, в особенности при неосторожном обращении с ними.

В секторе неформальной переработки электронных отходов на сегодняшний день работает 13 миллионов женщин, 18 миллионов детей и подростков в мире заняты в секторе неформальной промышленности, в том числе — в подсекторе переработки электронного мусора. Они вдыхают опасные вещества в огромных объемах. Токсины также попадают в их организм через воду, пищу или при контакте с кожей. А детский организм менее эффективно выводит опасные вещества.

В ВОЗ призывают международное сообщество принять необходимые меры и сделать все возможное для того, чтобы оградить детей от воздействия опасных веществ, содержащихся в электронном мусоре.