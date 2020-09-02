Ученые выяснили, как группа крови влияет на продолжительность жизни

Ученые назвали группу крови, обладатели которой располагают большими шансами прожить долгую жизнь. Согласно исследованиям, особые наборы антител, эритроцитов и антигенов повышают шансы дожить до старости без серьезных заболеваний. Об этом сообщает MSN.

Обнаружена связь особых наборов антител, антигенов и эритроцитов с предрасположенностью дожить до старости без серьезных заболеваний.

Врачи утверждают, что наиболее высокими шансами на хорошее здоровье обладают носители первой группы крови. Такие люди лучше защищены от инфекций и стрессов, а их мозг активен на протяжении долгих лет.

Вторая группа крови более склонна к заболеваниям нервной системы, простудам и сахарному диабету.

Обладатели третьей группы крови — в группе риска онкологических заболеваний. Они нередко болеют ангинами и отитами.

Пороки сердца и инфекционные заболевания наиболее характерны для самой редкой группы — четвертой.