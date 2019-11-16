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Техноблог

Apple выпустила MacBook Pro с новой клавиатурой и топовой начинкой

Компания Apple выпустила 16-дюймовый MacBook Pro. По словам создателей, устройство стало самым мощным в своем семействе, сообщил портал @hi-tech.

На сайте Apple доступно две версии MacBook Pro 16. Обе версии получили Retina-дисплей на 16 дюймов, сенсорную панель Touch Bar и Touch ID. Старую клавиатуру-«бабочку» заменили на magic keyboard с механизмом «ножницы». Различия только в начинке.

Apple
Фото Apple. 16-дюймовый MacBook Pro

В более дешевой модели установлен 6-ядерный Intel Core i7 9-го поколения с частотой 2,6 ГГц, видеокарта AMD Radeon Pro 5 300 M с 4 гигабайтами оперативной памяти. Объем оперативной памяти самого ноутбука — 16 гигабайт, встроенной — 512 гигабайт.

Цена этой версии MacBook Pro 16 — около 200 тысяч сомов.

© Future
Фото © Future. 16-дюймовый MacBook Pro

MacBook Pro подороже получил 8-ядерный Intel Core i7 9-го поколения с частотой 2,3 ГГц, видеокарту AMD Radeon Pro 5 500 M c 4 гигабайтами памяти. Оперативной памяти у старшей модели также 16 гигабайт, а встроенной в два раза выше — 1 терабайт.

За эту версию MacBook Pro Apple просит около 235 тысяч сомов.

Внешние разъемы у ноутбуков остались прежними. Справа находятся 3,5-миллиметровый вход для наушников и два порта USB Type-C (Thunderbolt 3). С левой стороны еще два разъема Type-C. 16-дюймовый MacBook Pro заменит 15-дюймовые модели.
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