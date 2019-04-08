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Техноблог

Lenovo готовит необычный складной смартфон с двумя дисплеями

Фото LetsGoDigital. Концепт складного смартфона Lenovo

Компания Lenovo зарегистрировала новый патент на необычный складной смартфон с гибким шарниром и вторым экраном на тыльной стороне. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Устройство получило форм-фактор классической «раскладушки» с удлиненным экраном. Его ширина не сильно отличается от современных смартфонов, поэтому им можно управлять одной рукой. Рамки вокруг экрана сведены к минимуму, и устройство выглядит удивительно тонким.

Фото LetsGoDigital. Концепт складного смартфона Lenovo

Второй экран находится на задней панели устройства и используется, когда его складывают. При этом линия сгиба проходит не совсем посередине. Нижняя часть короче верхней, незакрытая часть экрана используется для уведомлений.

Специальный шарнир позволяет изгибать устройство в разных точках. Например, можно сложить устройство так, чтобы значительная часть гибкого экрана оставалась открытой и использовалась для разных нужд. Такой шарнир удобнее, чем у анонсированных моделей Samsung и Huawei, пишет LetsGoDigital.

Пока неясно, когда Lenovo представит свой первый складной смартфон.
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